Турецкая авиакомпания Turkish Airlines отказала россиянину в посадке на рейс Стамбул — Панама, а потом сообщила о годовом запрете на полеты в ряд стран Южной и Латинской Америки. Об этом пассажир рассказал РИА «Новости» .

По словам мужчины, он является моряком. В ноябре планирует экспедицию в Антарктиду, поэтому решил перегнать яхту через Панамский канал в Тихий океан.

На рейс из Черногории в Панаму с пересадкой в Стамбуле он зарегистрировался 22 сентября, получив сразу два посадочных талона. В Турции из-за этого возникли проблемы, так как ему отказали в допуске на рейс якобы по причине того, что билеты обычно не выкупают за два дня до вылета. Кроме того, если обратный билет не приобрести одним платежом, то он не считается. Россиянин же купил его отдельным бронированием.

Мужчина рассказал, что у него два часа проверяли счета, расспрашивали о цели поездки, но никаких бумаг об отказе не дали. Как итог он потерял три тысячи евро из-за невозвратных билетов и даже багаж с дорогой океанской непромокаемой одеждой. Позже вещи вернули. Помимо этого, авиакомпания известила его о годовом запрете на полеты ее самолетами.

В начале сентября российские туристы застряли в аэропорту Внуково из-за массовых задержек рейсов Turkish Airlines.