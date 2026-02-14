Туристы в панике выскочили из воды. У пляжа в Паттайе всплыла огромная змея

Отдыхающие на пляже Джомтьен в Паттайе в панике покинули воду, когда из моря появился двухметровый бирманский питон. Об этом сообщило издание Pattaya News .

Рептилия напугала туристов утром 13 февраля. Питон неожиданно всплыл на поверхности воды и поплыл к берегу. Многие купальщики в панике покинули воду, некоторые из них сообщили о появлении змеи властям. Прибывшие на пляж спасатели оперативно поймали питона, а позже выпустили его обратно в естественную среду обитания, подальше от людей.

Бирманские питоны неядовиты. Они обычно встречаются в лесах и каналах Таиланда. В прибрежных водах они могут оказаться по ряду причин — наводнение, поиск пищи или случайно.

Ранее на Филиппинах трехметровый сетчатый питон задушил мужчину, приехавшего на поминки. В местной полиции сообщили, что погибший мог наступить на змею во время прогулки, спровоцировав нападение.