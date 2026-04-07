Туристы пострадали при езде на ватрушке в Индонезии
Туристы ударились о песок из-за падения с надувной ватрушки на пляже Индонезии
В Индонезии отдыхающие пострадали во время катания на надувной ватрушке, по время резкого поворота у берега их выбросило прямо на песок. Об этом сообщила газета The Sun.
ЧП произошло 31 марта на пляже Пантай Харапан Аммани. На ватрушке находились пять туристов, катер сделал резкий разворот почти у берега, после чего отдыхающие рухнули на песок.
Синяки и ушибы получили несколько детей, а также мужчина и женщина. Пострадавших оперативно доставили в больницу, где им поставили капельницы. Компания по организации пляжного отдыха принесла извинения и покрыла все расходы на оказание медицинской помощи.
Ранее во Вьетнаме четырехлетний россиянин пострадал от укусов разъяренной мартышки на экскурсии. Его отвезли в больницу, где наложили швы. Также пострадавшему прописали курс антибиотиков и препаратов от бешенства.