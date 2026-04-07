Туристы пострадали при езде на ватрушке в Индонезии

Туристы ударились о песок из-за падения с надувной ватрушки на пляже Индонезии

В Индонезии отдыхающие пострадали во время катания на надувной ватрушке, по время резкого поворота у берега их выбросило прямо на песок. Об этом сообщила газета The Sun .

ЧП произошло 31 марта на пляже Пантай Харапан Аммани. На ватрушке находились пять туристов, катер сделал резкий разворот почти у берега, после чего отдыхающие рухнули на песок.

Синяки и ушибы получили несколько детей, а также мужчина и женщина. Пострадавших оперативно доставили в больницу, где им поставили капельницы. Компания по организации пляжного отдыха принесла извинения и покрыла все расходы на оказание медицинской помощи.

