Туристы MV Hondius по прибытии в Испанию не будут контактировать с местными

Пассажиры круизного судна MV Hondius, на котором произошла вспышка хантавируса, после прибытия на Канарские острова не будут взаимодействовать с местными жителями. Об этом заявила генеральный секретарь гражданской обороны и ЧС Испании Вирхиния Барконес в интервью радиостанции RNE .

Она отметила, что высаживать людей на берег собираются «с соблюдением высочайших стандартов безопасности». Контактировать с населением пассажиры не станут. Они не сойдут на сушу, пока самолет не подготовят. К взлетной полосе туристов отвезут на автобусе.

США уже отправляют в Испанию борт для эвакуации американцев, Великобритания тоже сообщила о планах направить свой самолет.

Лайнер MV Hondius должен прибыть к острову 10 мая. Хантавирус подтвердили у восьми пассажиров на борту: трое погибли, один в реанимации в Йоханнесбурге. Для сдерживания инфекции людей обязали не покидать каюты. Инкубационный период достигает нескольких недель, что осложняет быстрое выявление новых заражений.

Ранее телеканал ABC сообщил, что правительство США объявило ЧС из-за хантавируса. При этом вспышку отнесли к низшему уровню опасности.