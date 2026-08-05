Туристы из России провели ночь в диких джунглях на Сейшелах

Пара из Москвы отправилась в поход по джунглям на Сейшелах без карты. В результате туристы заблудились и застряли на опасном скалистом склоне.

Путешественники пошли в рискованный поход, совершенно забыв о подготовке. В джунглях они заблудились и не смогли вернуться в гостиницу до темноты. Уже ночью парню с девушкой удалось связаться с полицией и объяснить, что им требуется помощь.

Спасатели обнаружили москвичей, но тем все равно пришлось ночевать прямо в джунглях. Утром их эвакуировали из леса на лодке. Местные правоохранители назвали спасательную операцию крупнейшей в истории островного государства.

Потерявшаяся туристка рассказала, что не в первый раз отдыхает на Сейшелах. Она призналась, что обычно занимается хайкингом по проложенным тропам, но в этот раз прогулка пошла не по плану. По ее словам, спасатели обнаружили ее и спутника через пять часов.