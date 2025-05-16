Туристы из Испании удивились перекрытию улицы в Стамбуле из-за переговоров

Туристы из Испании в Стамбуле удивились, что подъездную к президентскому офису улицу перекрыли из-за переговоров России и Украины. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Мы удивлены, потому что не знали, что переговоры будут проходить сегодня», — сказали они.

Иностранцы высадились на причал после прогулки на воде и увидели толпу журналистов с камерами. Это сильно их впечатлило.

То же произошло и со второй группой испаноговорящих туристов. Они решили остаться на улице и выяснить, что происходит. Журналисты рассказали им о переговорах и люди начали обсуждать политику. Некоторые отдыхающие даже попытались проникнуть на перекрытую улицу.

Переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле изначально планировали провести накануне, однако встречу перенесли на сегодня. Причина связана с логистическими проблемами.