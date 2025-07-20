Туристы из Германии и Польши массово едут в Калининградскую область. Из-за этого на границе образовались огромные пробки, сообщил Telegram-канал Shot .

По данным журналистов, иностранные туроператоры активно продают туры в Калининград. Причина такого повышенного интереса у туристов связана с низкими ценами и высоким уровнем сервиса.

Сенатор Александр Шендерюк-Жидков заявил в беседе с ТАСС, что туристы из Германии и Польши, выбирая Калининградскую область для отдыха и путешествий, разрушают мифы и напряженность, которые создают европейские политики.

«Это убедительное свидетельство того, что прагматичные интересы граждан зачастую выше политических барьеров, искусственно выстраиваемых в ряде европейских столиц», — сказал он.

Ранее американский генерал Кристофер Донахью пригрозил стереть Калининградскую область с лица земли.