Туристов из Казахстана заподозрили в поджоге леса на греческом острове

Kathimerini: в Греции восьмерых казахстанцев обвинили в поджоге леса на Идре

IMAGO/Nicolas Koutsokostas
Фото: IMAGO/Nicolas Koutsokostas/Global Look Press

Прокуратура Греции обвинила восьмерых граждан Казахстана в том, что они подожгли сосновый лес на острове Идра. Об этом сообщила газета Kathimerini.

По ее информации, туристы уже покинули Грецию, поэтому прокуратура запросила помощь у властей Казахстана. По версии следствия, путешественники 22 июня запустили пиротехнику с яхты у побережья острова, из-за фейерверков загорелся лес. Греческий телеканал Mega предположил, что среди обвиняемых был крупный казахстанский бизнесмен.

Ранее эмигрант из Румынии поджог церковь святого Михана в центре Дублина. Из-за пожара пострадали хранившиеся в крипте мумии, в том числе 800-летние останки крестоносца. Мужчину арестовали, объяснить причину своего поступка он не смог.

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