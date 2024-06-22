Поджигатель храма Дублина уничтожил хранившиеся там древние мумии

Ученые приступили к спасению древних мумий после пожара в храме Дублина

Хранившиеся много веков в крипте на территории церкви святого Михана в центре Дублина мумии сильно пострадали из-за тушения пожара. Поджог организовал приехавший в страну эмигрант из Румынии. Остатки не тронутых тленом тел передали ученым, которые пообещали узнать, в чем секрет мумификации. Об этом сообщил телеканал RTE .

Мумии были одной из главных достопримечательностей ирландской столицы и каждый год привлекали большое количество туристов. Среди сохранившихся тел находились останки крестоносца возрастом около 800 лет. На то, что покойный при жизни принимал участие в походе в Иерусалим, указали скрещенные ноги.

В начале XX века ученые считали, что сохранению тел помогали пары метана с болота, на котором стоял храм. Также рассматривали версию, что свою роль сыграли дубильные вещества. Но современные специалисты указали, что подвал крипты строили из известняка, который поглощает влагу, а значит, причины мумификации заключаются в чем-то другом.

Теперь останки находятся в очень плохом состоянии после влияния огня от поджога и воды, которой пожарные потушили пламя.

Викарий церкви святого Михаила Дэвид Пирпойнт назвал произошедшее катастрофой для города.

«Мы зависим от туристических доходов. Если у нас не будет склепов и того, что в них, денег не хватит», — заявил он.

Поджигателя арестовали. Свои действия в ходе допроса полиции он объяснить не сумел.

По данным епархии, всего пострадали пять мумий, включая крестоносца. Остальные сохранившиеся тела священники передали специалистам Национального музея Ирландии. Ученые заявили, что сделают все, что в их силах, чтобы спасти поврежденные останки.

На этой неделе специалисты лаборатории Музея мамонта Северо-Восточного федерального университета в Якутии вскрыли мумию волка, чей возраст оценили в 44 тысячи лет. Ученые подчеркнули, что внутренние органы древнего животного сохранились практически в первозданном виде.