Туристов из Белоруссии задержали в Германии из-за визовых вопросов

Туристов из Белоруссии задержали в Германии из-за возникших визовых вопросов. Об этом рассказал РИА «Новости» пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз.

В СМИ появилась информация о том, что около 40 белорусских туристов с греческими шенгенскими визами задержали в ФГР, где они ехали на туристическом автобусе транзитом в Испанию. Поводом для этого стало нарушение визовых правил. Как заметил Глаз, посольство Белоруссии в Берлине после полученной информации сразу включилось в работу по освобождению сограждан.

«В частности, был оперативно установлен контакт с полицией Франкфурта-на-Одере, руководством белорусской туристической компании для принятия всех возможных мер в данной ситуации», — уточнил он.

Около 18:30 в среду, 21 августа, белорусы уехали на родину на автобусе туристической компании.

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