Туристка пыталась провезти в Китай 58 редких черепах, ее задержали в аэропорту

В аэропорту Китая задержали туристку, которая пыталась ввезти в страну 58 редких рептилий, включенных в Конвенцию о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения. Об этом написало издание Need To Know .

Туристка летела из Гонконга в Шэньчжэнь. Таможенники заметили подозрительные предметы под платьем женщины. При досмотре обнаружили, что к бедрам путешественницы привязаны 58 рептилий: 15 красноногих черепах и 43 черепахи Германа.

От черепах исходил неприятный запах. Женщину задержали.

В середине мая аэропорту Дубая задержали азиатку, которая пыталась провезти в чемодане двух медвежат редкого вида. Женщина положила животных в синий ящик и затолкнула его в сумку, которую сдала в багаж. Медвежата задохнулись или замерзли в багажном отсеке самолета, их не удалось спасти.