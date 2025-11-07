Туристка привезла 12-летнюю дочь в Японию и заставила работать проституткой

Мать прилетела с 12-летней дочерью из Таиланда в Японию и оставила ее в массажном салоне для оказания интимных услуг. Об этом сообщило издание The Asahi Shimbun.

По данным издания, 30-летняя женщина и ее дочь прибыли в Токио в конце июня по 15-дневной визе. Тайка привела девочку в массажный салон, в котором ее научили удовлетворять мужчин. Затем мать бросила ее работать проституткой в заведении.

Девочка, которая не говорит на японском языке, три месяца жила в салоне и получала минимальную оплату на пропитание. В середине сентября она смогла связаться с полицией.

Правоохранители арестовали 51-летнего менеджера заведения Масаюки Хосоно, в котором работали несколько таиландок и несовершеннолетняя девочка. Сейчас ее мать разыскивают. Ребенка вернут в Таиланд к родственникам.

