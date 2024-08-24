Туристка из Таиланда рассказала, как пропали товары из магазина после схода оползня

Туристка из Таиланда: после схода оползня отключали электричество в магазинах

Фото: Телеканал «360»

Российская туристка рассказала 360.ru о ситуации на Пхукете после схода оползня. По ее словам, паркинги оказались под водой, а магазины на какое-то время прекратили работу.

Девушка уточнила, что в первый день происшествия она ничего не слышала - лишь звуки сирен проезжающих мимо машин экстренных служб. Уже утром она узнала о ЧП.

«Сегодня проходили мимо <…> магазина, [он] был закрыт. Товаров на полках не было, где холодильники. Видимо, связано с электричеством. И только на обратном пути, когда мы шли уже с пляжа, магазин открылся», — рассказала она.

Фото: Телеканал «360»
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Фото: Телеканал «360»
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По словам туристки, были затоплены паркинги. Многие путешественники снимали на видео последствия обильных дождей в регионе.

На западном побережье Таиланда выпали сильные осадки, это привело к сходу оползня на Пхукете. Погибли как минимум восемь человек, в том числе двое россиян — мужчина и женщина. Как 360.ru сообщили в Генконсульстве РФ, личности погибших устанавливает полиция.

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