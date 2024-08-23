Генконсульство подтвердило гибель двух россиян на Пхукете

Полиция Таиланда сообщила российскому консульству на Пхукете об обнаружении тел под одним из разрушенных оползнем домов, погибшие могут оказаться россиянами. Об этом в Генконсульстве РФ сообщили 360.ru.

Сейчас личности погибших устанавливает полиция.

«В Генеральное консульство России в Пхукете из таиландских правоохранительных органов поступила информация об обнаружении под завалами разрушенного в результате оползня дома двух тел, которые, предположительно, принадлежат гражданам России. Сотрудники генконсульства находятся в контакте с местными властями», — рассказали 360.ru.

Ранее на западное побережье Таиланда обрушились сильные дожди, что привело к сходу оползня на горном острове Пхукет. По последним данным, погибли как минимум восемь человек, в том числе двое россиян — мужчина и женщина.

Газета Khaosod сообщала, что среди погибших есть граждане России.

Дожди продолжаются на острове с 22 августа. За это время выпало 200 миллиметров осадков. Оказались затоплены несколько районов и разрушены здания. На в районах подтопления и на месте схода оползня сейчас работают экстренные службы.