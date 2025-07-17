Туристам, угрожая расстрелом, запретили купаться в отеле с видом на военную базу в Египте

Shot: туристам из РФ в Египте запретили купаться в море под угрозой расстрела

Российским туристам, которые приехали на отдых в египетский пятизвездочный отель, запретили купаться в море и пригрозили расстрелом в случае если они приблизятся к пляжу. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Речь идет об отеле Stella Di Mare Beach Hotel & Spa в городе-курорте Шарм-эш-Шейхе, путевка в которой для двоих на десять дней обойдется примерно в 250 тысяч рублей. Виной строгих ограничений стала находящаяся по соседству египетская военная база.

Туристы сообщили, что туроператоры заранее не предупреждали о правилах проживания в этом отеле, согласно которым отдыхающим запрещено плавать в море и находиться на пляже. Вместо Красного моря и красивого побережья они наблюдают армейские учения, которые начинаются с семи утра, а также патрулирующий берег военный катер.

«Еще более неприятное: запрет купания в море и нахождение на пляже рядом с отелем, который находится в 700 метрах от базы. Если там оказывается турист, его могут принять за диверсанта и начать стрелять», — рассказали журналисты.

Ранее пьяные британские туристы погибли после прыжка в бассейн на курорте Албуфейра в Португалии.