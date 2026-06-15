Турист из США сломал позвоночник во время похода по Австралии и чудом выжил

Турист из штата Алабама Антонио Фэннинг сломал позвоночник во время похода по Австралии и чудом остался жив. Его историю рассказала газета Daily Mail .

Американец отдыхал в национальном парке Кариджини на западе страны. Во время похода в ущелье Жоффре он потерял равновесие и упал с восьми метров в воду. По пути несколько раз сильно ударился о выступы.

Участники похода сразу заметили неладное и вытащили Фэннинга на сушу. У него были тяжелая черепно-мозговая травма, переломы позвоночника и кисти. Однако мужчина сумел выжить и девять месяцев спустя, пойдя на поправку, записал видеообращение, в котором поблагодарил всех, кто спас ему жизнь.

В марте альпинист умудрился выжить и даже не получить серьезных травм, упав с горы Рысы в Польше.