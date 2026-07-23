Турецкий сухогруз, шедший из Тамани, атакован дроном в Черном море

Беспилотный летательный аппарат атаковал принадлежащий Турции сухогруз Mv Reyhan Sarı, шедший с грузом угля из Тамани в турецкий Трабзон, на борту погиб человек и еще трое пострадали. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на газету Sabah

Пострадавшее судно приписано к порту Стамбула. Беспилотник налетел на него, по информации различных СМИ, либо в районе Новороссийска, либо в международных водах Черного моря у побережья Самсуна.

Сухогруз сохранил ход и продолжил движение по маршруту. Специалисты исследуют полученные повреждения, на борту усилили меры безопасности. Троих раненых доставили в больницы.

Погибший моряк работал в машинном отделении.

В июле глава турецкого МИД Хакан Фидан на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Андреем Сибигой, заявил, что Анкара готова взять на себя военно-морские гарантии безопасности Украины. Он подчеркнул, что обстрелы портов, танкеров и судов недопустимы.