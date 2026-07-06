Турецкий суд признал убийство посла Карлова спланированной шпионской операцией

Турецкий уголовный суд пришел к выводу, что убийство посла России в Турции Андрея Карлова произошло в результате шпионской операции. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на газету Sabah.

Согласно материалам суда, члены запрещенной организации FETO внедрились в подразделение Национальной разведывательной организации Турции. Они несколько месяцев собирали информацию о передвижениях посла и готовили исполнителя — Мевлюта Алтынташа.

По мнению суда, террористы добивались, чтобы Турцию объявили небезопасной страной и надеялись втянуть ее в войну. За ними стояли некие «глобальные силы», которые хотели помешать сближению с Россией.

Посла Карлова убили 19 декабря 2016 года на открытии фотовыставки в Анкаре. В марте 2021 года по делу об убийстве суд приговорил 13 человек к различным срокам. Исполнителя застрелили на месте, часть обвиняемых сбежали из страны.

Ранее в Турции прошли митинги против саммита НАТО.