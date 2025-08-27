В Турции поймали сигнал с трекера пропавшего российского пловца
CNN Türk: трекер пропавшего пловца Свечникова подает сигнал из воды
В турецком проливе Босфор зафиксировали сигнал трекера российского пловца Николая Свечникова, он идет из воды. Об этом сообщил телеканал CNN Türk.
Поисковые команды сосредоточились на чипах, которые перед стартом получили пловцы. Их прикрепляли к телу спортсменов перед гонкой. Чипы не оснащены функцией GPS, однако могут показать, находятся в воде или нет.
«Спасатели установили, что принадлежащий Свечникову чип еще подает сигнал и находится в море», — сообщил источник.
Поиски российского спортсмена продолжаются уже третий день. Работы проводят как в глубинах Босфора, так и на поверхности воды.
Свечников 24 августа пропал без вести. Профессиональный пловец во время заплыва через Босфор в Стамбуле не добрался до финиша. Отплыв от точки старта примерно 500–600 метров, спортсмен пропал из виду организаторов.