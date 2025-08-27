В Турции поймали сигнал с трекера пропавшего российского пловца

В турецком проливе Босфор зафиксировали сигнал трекера российского пловца Николая Свечникова, он идет из воды. Об этом сообщил телеканал CNN Türk .

Поисковые команды сосредоточились на чипах, которые перед стартом получили пловцы. Их прикрепляли к телу спортсменов перед гонкой. Чипы не оснащены функцией GPS, однако могут показать, находятся в воде или нет.

«Спасатели установили, что принадлежащий Свечникову чип еще подает сигнал и находится в море», — сообщил источник.

Поиски российского спортсмена продолжаются уже третий день. Работы проводят как в глубинах Босфора, так и на поверхности воды.

Свечников 24 августа пропал без вести. Профессиональный пловец во время заплыва через Босфор в Стамбуле не добрался до финиша. Отплыв от точки старта примерно 500–600 метров, спортсмен пропал из виду организаторов.