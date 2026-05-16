Турецкий певец получил три года тюрьмы за посты про Израиль

Стамбульский суд приговорил турецкого певца Яшара Ипека к трем годам тюрьмы за посты в соцсетях, в которых он критиковал действия Израиля в секторе Газа. Об этом сообщила газета Yeni Akit .

По данным издания, уголовное дело завели после обращения Фонда главного раввина Турции. Жалоба касалась отдельных выражений, которые артист использовал в публикациях о событиях в палестинском анклаве — в том числе об убийствах и атаках.

Подробности обвинений и информация о том, вступил ли приговор в силу, не раскрываются. Дипломатические отношения между Турцией и Израилем разорваны после начала военной операции в Газе. Сейчас страны взаимодействуют только по линии спецслужб.

В начале весны в Турции начали массово проверять артистов на причастность к наркоторговле. Под следствие попала в том числе звезда сериала «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел.