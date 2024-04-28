Турецкий отель проверят из-за доплат за «разницу в национальности» | 360°

Мир 28 апреля 2024, 22:30 Турецкий отель проверят из-за доплат за «разницу в национальности» TRT haber: в Турции проверят отель, где платили €120 за разницу в национальности РИА «Новости»

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В Турции инициировали проверку в отношении одного из отелей в Анталье, в котором с гражданина страны взяли доплату за «разницу в национальности» в размере 120 евро. Об этом сообщил телеканал TRT haber.

«В Анталье один из отелей взял „плату за разницу в национальности“ в размере 120 евро (12,7 тысяч рублей по курсу) с гражданина Турции, который забронировал номер на иностранном сайте», — говорится в сообщении.

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Телеканал уточнил, что турецкое Министерство культуры и туризма уже приняло меры в связи с этими обвинениями.

Сейчас у руководства отеля запросили официальное объяснение. Проверкой займется специально назначенный контролер. После расследования и экспертизы примут решение о наказании в рамках турецкого законодательства.

Ранее турецкое агентство Anadolu сообщило о смерти российского туриста в отеле в Аланье. Тело мужчины направили на судмедэкспертизу в Анталью.