Российский турист умер в Турции | 360°

Мир 27 апреля 2024, 10:26 Российский турист умер в Турции Anadolu: турист из России умер во время отдыха в Аланье РИА «Новости»

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Российский турист скончался на отдыхе в Турции. Об этом сообщило агентство Anadolu.

Мужчина отдыхал в Аланье. Как сообщили авторы материала, скончавшимся оказался 61-летний Дмитрий. Россиянина заметили на стуле в беседке отеля. Он сидел неподвижно.

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Сотрудники отеля вызвали на место бригаду медиков. Специалисты констатировали смерть россиянина. Тело мужчины направили на судмедэкспертизу в Анталью.

Еще один российский турист умер в Турции в апреле. Сотрудники гостинцы в Анталье обеспокоились, что один из гостей долго не выходит из номера. В комнате они обнаружили мертвого 40-летнего мужчину. Тело россиянина также отправили на судебно-медицинскую экспертизу.

А отдых на Мальдивах для одного соотечественника закончился больничной койкой. Россиянина укусила акула, когда тот купался в водах мальдивского атолла Нуну. Теперь туристу предстоит долгий курс реабилитации.