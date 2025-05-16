Турецкий генерал раскрыл значение переговоров России и Украины

Для скорейшего разрешения конфликта значимость начала переговорного процесса между Россией и Украиной трудно переоценить. Об этом сообщил РИА «Новости» военный эксперт, турецкий генерал в отставке Юджель Карауз.

Он назвал встречу делегаций в Стамбуле маленьким шагом для достижения большого мира между сторонами конфликта.

«Как же было приятно услышать о том, что стороны договорились об обмене пленными 1000 на 1000 и предложениями по прекращению огня», — обратил внимание турецкий эксперт.

Он посоветовал сторонам оставаться на этих же рельсах. Турецкий экс-генерал напомнил, что переговоры уже срывались из-за вмешательства ЕС.

Ранее Украина сделала заявление о встрече Путина и Зеленского.