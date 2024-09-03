Турецкая полиция задержала молодых людей, напавших на моряка из США

Aydınlık: в Турции задержали активистов, надевших мешок на голову моряка из США

Турецкие полицейские задержали активистов, которые напали на американского моряка в Измире и надели на его голову мешок, сообщило издание Aydınlık . В руках правоохранителей оказались 13 молодых людей, включая председателя Союза молодежи Турции (TGB) Каяхана Четина.

Четин возглавил акцию протеста. Он заявил, что турецкая молодежь не будет «утешать американских солдат», которые встали на защиту Израиля и выступили против Палестины.

«Американским солдатам с окровавленными руками не место в Турции!» — отметил председатель TGB.

Члены Союза молодежи Турции выцепили прибывшего в Измир американского моряка и надели ему на голову мешок. Собравшиеся скандировали «США должны уйти».

Американское посольство подтвердило факт нападения на военнослужащего. В дипведомстве отметили, что сейчас подвергшийся атаке находится в безопасности.