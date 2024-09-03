Руки запачканы кровью. Местные жители в Турции избили американских солдат

Посольство США в Турции: на американских военных напали в Измире

Неизвестные напали на нескольких военных из США в Измире, прибывших в Турцию на корабле USS Wasp. Информацию об этом подтвердило в соцсети X американское посольство в стране.

«Мы подтверждаем, что американские военнослужащие на борту корабля Wasp сегодня подверглись нападению в Измире и теперь находятся в безопасности», — заявили в публикации.

В посольстве выразили благодарность турецкому правительству за быстрое вмешательство и расследование случившегося.

Пользователь с ником TGB International в соцсети X опубликовал видео с места происшествия. В подписи к ролику он заявил, что руки американских солдат «обагрены кровью» тысяч палестинцев. Судя по кадрам, на военных США напали местные жители.

Ранее десятки американцев вышли на митинг около Белого дома. Акцию протеста устроили против ударов США по Йемену.