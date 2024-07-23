«Тупость, я думаю». Овечкин прокомментировал покушение на Трампа

Покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа было «тупостью». Таким мнением поделился капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в интервью Амирану Сардарову.

«Тупость, я думаю. Не понимаю, как вообще можно человека убить, даже если ты его ненавидишь. Слава богу, что жив остался», — подчеркнул хоккеист.

Овечкин добавил, что не может голосовать, так как у него нет американского паспорта. Ему также трудно судить, в чью пользу сделать выбор — для этого нужно быть гражданином США.

Россиянин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. Овечкин является обладателем Кубка Стэнли 2018 года и занимает вторую строчку в рейтинге лучших снайперов в истории НХЛ.

Олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов назвал Овечкина последней звездой московского хоккея. Столица уже давно не дает этому виду спорта значимых игроков, заявил спортсмен.