Олимпийский чемпион Фетисов назвал Овечкина последней звездой московского хоккея

По мнению олимпийского чемпиона и двукратного обладателя Кубка Стэнли Вячеслава Фетисова, хоккейная география смещается от столицы к регионам. Об этом она рассказал сайту KP.RU .

По словам эксперта, Москва уже давно не дает этому виду спорта значимых игроков и тем более — звезд. Последним можно назвать Александра Овечкина.

«Кого Москва в последнее время дала хоккею? Последний из звезд — Саша Овечкин, мне кажется. Перед этим был Паша Буре», — подчеркнул Фетисов.

Он отметил, что нынешние звезды приезжают из регионов. Их находят в Сибири или на Дальнем Востоке. По мнению Фетисова, это правильный подход, который дает новое переосмысление игры.