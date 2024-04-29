Мир 29 апреля 2024, 22:52 «Тупорылый черт». Снежана Егорова назвала Зеленского главной проблемой Украины Телеведущая Егорова: Зеленский обманул украинцев и кинул их в топку войны РИА «Новости»

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Украинская телеведущая и актриса Снежана Егорова раскритиковала президента Владимира Зеленского и назвала его главной проблемой Украины. В интервью Youtube-каналу Walk&Talk известная журналистка пожаловалась на неадекватную критику со стороны соотечественников.

«У черта тупорылого, который их обманул, бросает в топку <…>, не садится за стол переговоров, просит все больше и больше оружия, грабит, наживается на войне и убивает их детей тоннами, кладбища растут, — они ему хлопают, он [для них] — молодец», — отметила Егорова.

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Актриса рассказала, что соотечественники называют ее главным злом, потому что она открыто говорила про зло, которое сидит на Банковой. Егорова неоднократно предупреждала украинцев, что Зеленский и его приспешники в конце концов «сядут в самолет и оставят им разрушенную и разграбленную страну».

В Верховной раде ранее заявили, что нужно бояться слов президента России Владимира Путина о санитарной зоне. Для этих целей ВС России могут занять до 30 километров.