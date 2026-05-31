«Тупократы правда удивлены?» Трамп рассказал о результатах теста на когнитивные способности

Американский лидер Дональд Трамп показал на медосмотре очень хорошие результаты и без ошибок прошел тест на когнитивные способности повышенной сложности. Об этом президент написал в своей соцсети Truth Social .

«Результаты моего медицинского осмотра, проведенного в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида и только что выпущенные, оказались очень хорошими», — заявил он.

Трамп отметил, что ни один из предыдущих президентов США не проходил утвержденный когнитивный тест повышенной сложности, тогда как он сам получил 30 максимальных баллов. Это считает признаком «крайне высокого уровня интеллекта».

«Тупократы правда удивлены?», — добавил глава государства, уточнив, что проходит такой тест уже в четвертый раз.

Ранее лечащий врач Трампа Шон Барбарелла заявил, что здоровье президента находится в порядке и не препятствует выполнению своих обязанностей.