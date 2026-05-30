Лечащий врач рассказал о состоянии здоровья Трампа

Здоровье президента США Дональда Трампа находится в порядке и не препятствует выполнению обязанностей главы государства. Такой вывод сделал его лечащий врач Шон Барбарелла, сообщил ТАСС .

Белый дом 29 мая опубликовал медицинское заключение, в котором подтверждается отличное физическое и когнитивное здоровье 79-летнего президента. В документе отметили, что сердце, легкие и нервная система пациента работают нормально.

Трамп — самый пожилой человек, избранный президентом США, и состояние его здоровья вызывает пристальное внимание общественности. Это уже четвертое медобследование с начала президентского срока. Оно прошло 26 мая и было плановым.