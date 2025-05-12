Тунец весом 40 кг нокаутировал дальнобойщика в Таиланде

В порту Самутпракан к юго-востоку от Бангкока замороженный тунец упал на голову водителя грузовика. Мужчину госпитализировали, сообщил The Thaiger .

Спасательный радиоцентр получил вызов на пирс Супханава около полудня 7 мая. Врачи застали лежавшего на земле окровавленного 41-летнего водителя фуры рядом с корейским судном, груженым тремя тысячами тонн замороженного тунца. На голове мужчины зияла рана шириной пять сантиметров.

«Грузовик был припаркован рядом с судном, готовый принять тунец, который отправлялся на перерабатывающий завод. Как только водитель открыл дверь, один из тунцов весом около 30–40 килограммов выскользнул из сети и рухнул ему на голову», — рассказал смотритель пирса.

Дальнобойщику повезло, что рыба не ударила сильнее. После несчастного случая администрация порта пересмотрит порядок работы, потому что разгружать рыбу простой сетью небезопасно.

Ранее в Австралии врачи извлекли из руки пожилой женщины 16-сантиметровый шип ската. Морское животное атаковало ее во время исследовательского погружения.