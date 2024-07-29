Туареги сфотографировались с флагом Украины после гибели «вагнеровцев» в Мали

Повстанцы-туареги сфотографировались с украинским флагом после гибели российских бойцов из ЧВК «Вагнер» в Мали. Об этом сообщила англоязычная газета Kyiv Post .

«Повстанцы-туареги позируют с украинским флагом после того, как они только что нанесли крупное поражение финансируемым российским государством наемникам из ЧВК „Вагнер“ в Мали», — говорится в материале.

Издание сообщило, что получило эксклюзивную фотографию от источников в СБУ и ВСУ, которые подтвердили ее подлинность. Кроме того, в публикации отметили, что туареги таким образом, вероятно, решили поддержать Украину.

До этого представитель украинского ГУР Андрей Юсов признал причастность Украины к атаке на «вагнеровцев» в Мали.

Российский военный с позывным Музыкант рассказал «ФедералПресс», что на фото попали не только туареги, но и инструктора. Автор Telegram-канала «Пограничник из ада», добавил, что это были либо французы, либо украинцы.

В публикации RT отметили, что ранее в интернете было похожее видео с туарегами и флагом Украины, причем в нем присутствовали те же люди, в том же виде, с такими же прическами и в сходной обстановке.

Колонна ЧВК «Вагнер» попала в засаду туарегов-исламистов, когда шла на подмогу правительственным войскам. По разным данным, в том бою погибли от 20 до 50 человек.