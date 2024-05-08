Цыгане покупали украинские паспорта ради статуса беженца в Швейцарии | 360°

Мир 08 мая 2024, 04:57 Цыгане покупали украинские паспорта ради статуса беженца в Швейцарии РИА «Новости»

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В Швейцарии цыгане использовали купленные украинские паспорта для получения статуса беженцев и социальных пособий. Власти Берна уже выявили 10 случаев подобных злоупотреблений, сообщил местный новостной портал Nau.

Швейцарские миграционные власти убеждены, что цыгане получили настоящие украинские паспорта с помощью взяток.

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По словам главы миграционной полиции Берна Александра Отта, обман удалось обнаружить благодаря нестыковкам в документах. У подозреваемых цыган различались данные в паспорте и водительском удостоверении. Кроме того, они не могли воспроизвести сведения, указанные в документах.

Всех подозреваемых не удалось задержать, так как часть цыган успела уехать из Берна в соседние страны, добавил Отт.

Представитель государственного секретариата по миграции Швейцарии Рето Корманн заявил, что в стране с прошлой весны официально выявили до 30 подделок. Ведомству также известно, что на Украине незаконно изготавливают и продают поддельные паспорта.

Ранее в России раскрыли новый вид аферы с поддельными паспортами Украины.