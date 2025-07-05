Цукерберга выгнали с совещания в Белом доме

Основателя корпорации Meta* Марка Цукерберга попросили выйти из Овального кабинета Белого дома, когда тот зашел в помещение во время закрытого совещания. Об этом сообщил телеканал NBC News .

Военные лидеры собрались с Дональдом Трампом, чтобы обсудить истребитель F-47 и раскрыть «несколько сюрпризов», говорится в источнике. Однако во время их встречи вошел Цукерберг. У него не было допуска к секретной информации, поэтому чиновники попросили его удалиться.

Встречу прерывала и помощница президента, а также его телефонные звонки.

Ожидавшие тесного общения чиновники ушли со встречи озадаченными. Некоторые из них забеспокоились об утечке конфиденциальных данных.

Ранее 360.ru писал о позоре Цукерберга на инаугурации Трампа. Во время речи лидера камеры поймали взгляд бизнес-магната в декольте своей невесты. Кадр сразу же завирусился в Сети.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.