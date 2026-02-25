ЦРУ тайно предупредило Apple, Nvidia и AMD о вторжении Китая на Тайвань

ЦРУ тайно предупредило компании из Кремниевой долины — Apple, Nvidia и AMD — о возможном вторжении Китая на Тайвань к 2027 году. Об этом сообщило издание The New York Times .

Репортер Трипп Микл при подготовке статьи изучил документы, посетил заводы по производству микросхем и опросил более представителей американского правительства и технологической отрасли. Он выяснил, что Белый дом много лет пытается избавить Кремниевую долину от зависимости от Тайваня, где производится 90% высококачественных компьютерных чипов в мире.

«Блокада Тайваня со стороны Китая может привести к прекращению поставок компьютерных чипов, производимых на острове, и поставить на колени технологическую отрасль США», — заявили в статье.

Глава Минфина США Скотт Бессент на ВЭФ в Давосе сообщил, что в случае блокады острова может произойти «экономический апокалипсис».

Тайное предупреждение ЦРУ для Apple, Nvidia и AMD прозвучало еще в 2023 году.

Ранее американские спецслужбы сообщили, что Китай разрабатывает новое поколение ядерного оружия и уже провел одно тайной испытание. Китайские власти могут его использовать в качестве ответного удара на возможную защиту Тайваня со стороны США, которому одобрили в декабре 2025 года продажу оружия.