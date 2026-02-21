США обвинили Китай в тайных ядерных испытаниях

Американские спецслужбы сообщают, что Китай разрабатывает новое поколение ядерного оружия. КНР уже провела как минимум одно тайное испытание, сообщили источники CNN .

«Инвестиции в ядерный арсенал приближают Китай к статусу равного России и США и могут обеспечить технические возможности, которыми в настоящее время не обладает ни одна из двух доминирующих ядерных держав», — указали в публикации.

Китай в июне 2020 года якобы нарушил мораторий на ядерные испытания, введенный в 1996 году. По данным разведки США, Пекин планирует создать «ядерное оружие следующего поколения», включая ракеты с несколькими миниатюрными боеголовками.

Арсенал могут в будущем использовать против целей, находящихся рядом с КНР, включая сценарий ответного удара на возможную защиту Тайваня со стороны США.

Ранее помощник госсекретаря по контролю над вооружениями Кристофер Йе заявил, что Белый дом намерен возобновить ядерные испытания на равных с Россией и Китаем.