ЦРУ рассекретило отчет о гибели советских солдат после встречи с НЛО

ЦРУ перепечатало статью об атаке НЛО на советских солдат из украинских газет

Центральное разведывательное управление США опубликовало досье о якобы гибели советских солдат после встречи с НЛО. Документ разместили на сайте управления.

В начале указали, что текст представляет собой перепечатку статьи под заголовком «Космическая месть» из газеты «Голос Украины» от 27 марта 1993 года.

В досье говорится, что после распада Советского Союза в 1991 году в ЦРУ поступило много материалов КГБ, среди них был файл о нападении НЛО на воинскую часть в Сибири. Это якобы произошло примерно в 1989–1990 годах.

После падения НЛО на землю из него вылезли инопланетяне, которые срослись в одного гигантского гуманоида. А наблюдавшие за происходящим солдаты превратились в каменные столбы.

Выжить смогли только два человека из 23. Окаменевшие тела передали на изучение секретному НИИ в Московской области.

В ЦРУ отметили, что, если эта информация соответствует действительности, случай можно расценить как очень тревожный.

Ранее в ЦРУ пришли к выводу, что коронавирус, который привел к пандемии COVID-19, создали в лаборатории в Китае.