ЦРУ назвало страну, в которой создали коронавирус

Коронавирус, который привел к пандемии COVID-19 и парализовал весь мир, создали искусственно в лаборатории в Китае. К такому выводу пришло Центральное разведывательное управление США, сообщила газета The New York Times .

Заявление ЦРУ — не результат обработки какой-либо новой разведывательной информации. Отчет завершили по приказу бывшего директора управления Уильяма Бернса. Документ рассекретили и обнародовали в субботу, 25 января. Соответствующее распоряжение отдал новый глава ЦУР Джон Рэтклифф.

При этом все американское разведывательное сообщество по-прежнему единодушно утверждает, что COVID-19 не разрабатывался и не задумывался как биологическое оружие. Однако единого мнения относительно происхождения вируса действительно нет.

Более того, как гласит сноска в новом отчете по коронавирусу, ЦРУ также не доверяет собственному выводу о происхождении COVID-19 и продолжает оценивать ситуацию. Управление считает правдоподобным и сценарий естественного происхождения пандемии.

Дискуссия о происхождении COVID-19 в американском разведывательном сообществе возобновляется регулярно. В 2021 году в ЦРУ также признавали, что не пришли к окончательному выводу об источнике коронавируса.