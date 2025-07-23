«Оторваны от реалий». В Белом доме посоветовали преступной семейке Байденов заткнуться

Сын экс-президента США Хантер Байден и его «преступная семейка» потеряли связь с реальностью, им стоит «сесть и заткнуться». Такое мнение выразила в интервью телеканалу Fox News пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

«Я считаю, что Хантеру и всей этой преступной семейке стоит трезво взглянуть в зеркало и осознать, как они подвели нашу страну. Им следует отправиться домой, сесть и заткнуться, потому что они совершенно оторваны от реалий, в которых живет подавляющее большинство наших граждан», — прокомментировала Левитт интервью Хантера Байдена.

Отпрыск бывшего главы Белого дома, 55-летний Хантер Байден побеседовал с телеканалом Channel 5. Он резко раскритиковал соотечественников, недовольных нелегальной миграцией.

В официальном заявлении Белого дома в ответ на интервью Байдена-младшего говорится, что Хантер недоволен ужесточением контроля за оборотом наркотических веществ и незаконный ввоз их в США.

Ранее президент США Дональд Трамп раскрыл, что найденный в Белом доме порошок принадлежал либо Джо Байдену, либо его сыну Хантеру.