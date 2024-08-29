ЦРУ предупредило Австрию о готовящемся теракте на концерте Тейлор Свифт

NYT: ЦРУ предупредило Австрию о планах ИГИЛ о теракте на концерте Тейлор Свифт

IMAGO / ANTONI BYSZEWSKI / FOTONEWS
Фото: IMAGO / ANTONI BYSZEWSKI / FOTONEWS/Global Look Press

ЦРУ передало Австрии информацию о планах сторонников ИГИЛ* «убить десятки тысяч людей» на концерте американской певицы Тейлор Свифт в Вене. Об этом рассказал замдиректора управления Дэвид Коэн, его процитировала газета The New York Times.

Он отметил, что ЦРУ передало данные о четырех людях, связанных с группировкой ИГИЛ*, властям Австрии. По данным Центрального разведывательного управления, они планировали устроить теракт на концерте.

«Австрийцы смогли провести эти аресты, потому что агентство и наши партнеры в разведывательном сообществе предоставили им информацию о том, что эта связанная с ИГ* группа планировала сделать», — подчеркнул Коэн.

Он не уточнил, как именно ЦРУ узнало о готовящемся теракте. Концерты американской певицы Тейлор Свифт должны были пройти 8, 9 и 10 августа. Однако их отменили из-за информации о вероятном теракте на стадионе Ernst Happel.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — террористическая группировка, запрещенная в России.

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