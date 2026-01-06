ЦРУ посоветовало Трампу оставить у власти в Венесуэле лояльный Мадуро режим

ЦРУ считает, что ближайшие соратники президента Венесуэлы Николаса Мадуро наиболее способны управлять страной, чтобы обеспечить ее стабильность. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, доклад ЦРУ передали президенту США Дональду Трампу и ограниченному кругу чиновников администрации за несколько недель до военной операции в Венесуэле. В документе подробно рассматривались способы отстранения Мадуро от власти и анализировалась общая ситуация в стране.

Аналитики заключили, что Эдмундо Гонсалес — лидер оппозиции и предполагаемый победитель выборов 2024 года, а также нобелевский лауреат Мария Корина Мачадо — не смогут эффективно управлять страной и контролировать силовые структуры.

WSJ утверждает, что именно этот анализ повлиял на решение Трампа поддержать не Мачадо, а вице-президента Делси Родригес, которая 6 января принесла присягу в качестве временного президента Венесуэлы.

В документе упоминались имена двух других высокопоставленных чиновников. По информации издания, речь может идти о министре внутренних дел Диосдадо Кабельо и министре обороны Владимире Падрино Лопесе.

Ранее Трамп заявил, что США воюют с наркоторговцами, а не с Венесуэлой. Американский лидер считает, что Венесуэла пока не в состоянии провести выборы. Он отметил, что сейчас контролирует ситуацию в стране, и допустил, что конфликт может затянуться. Трамп также сказал о намерении «починить» Венесуэлу и восстановить ее энергетическую структуру.