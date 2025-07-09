Директор ЦРУ Джон Рэтклифф на заседании кабинета министров пообещал предоставить американскому президенту Дональду Трампу якобы имеющиеся разведданные о фактах применения химического оружия на Украине. Трансляцию встречи провела пресс-служба Белого дома.

Трамп попросил главу ЦРУ рассказать, какие данные есть у разведки. Рэтклифф напомнил, что применение химического оружия незаконно и является нарушением международных правил и соглашений. Он добавил, что не может публично оглашать задокументированные данные, но имеет возможность предоставить их главе государства в частном порядке.

«Но вы, конечно, не потерпите и не допустите нарушения кем-либо норм международного права», — подчеркнул директор ЦРУ.

Ранее о применении химоружия в зоне спецоперации сообщили в ФСБ. По информации ведомства, на оставленных ВСУ позициях в ДНР в мае 2024 года российские военные обнаружили лабораторию по синтезу синильной кислоты, а также тайник с хлорпикрином.