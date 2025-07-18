Востоковед Лукьянов заявил, что происходящий в Сирии хаос выгоден Израилю

Научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований ИВ РАН Григорий Лукьянов считает, что происходящий в Сирии хаос выгоден Израилю. Он не дает появиться новой военнополитической силе, сказал эксперт сайту телеканала «Звезда» .

«Израиль заинтересован в том, чтобы на пространстве Сирии сохранялось состояние управляемого хаоса, ситуация осталась дестабилизированной», — уточнил собеседник.

Израиль также нацелен на то, чтобы на территории Сирии не появлялось террористических группировок. По словам Лукьянова, они не дают укрепиться властям в Дамаске.