Востоковед Лукьянов заявил, что происходящий в Сирии хаос выгоден Израилю

Научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований ИВ РАН Григорий Лукьянов считает, что происходящий в Сирии хаос выгоден Израилю. Он не дает появиться новой военнополитической силе, сказал эксперт сайту телеканала «Звезда».
«Израиль заинтересован в том, чтобы на пространстве Сирии сохранялось состояние управляемого хаоса, ситуация осталась дестабилизированной», — уточнил собеседник.
Израиль также нацелен на то, чтобы на территории Сирии не появлялось террористических группировок. По словам Лукьянова, они не дают укрепиться властям в Дамаске.
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