ЦИК передал мандат депутата Госдумы телеведущей Марине Ким

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова передала телеведущей Марине Ким мандат депутата Государственной думы федерального собрания восьмого созыва. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Памфилова подчеркнула, что решение приняли единогласно.

Ким получила мандат бывшего парламентария от партии «Справедливая Россия — За правду» Вадима Белоусова, которого ранее в рамках расследования дела о взятке в 3,25 миллиарда рублей объявили в международный розыск.

«Спасибо всем, кто присутствует в зале. Предприму максимум усилий, сделаю все возможное и невозможное, чтобы оправдать доверие наших избирателей», — сказала Ким.

Госдума 1 ноября 2023 года прекратила полномочия Белоусова в качестве депутата за пропуски заседаний комиссий и комитетов. С февраля 2024 года он находится в международном розыске.

В конце мая депутата в Карелии задержали по подозрению в даче взятки.