Правящая партия Грузии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» победила на парламентских выборах с 53,93% голосов. Об этом рассказал секретарь Центризбиркома Георгий Джавахишвили, сообщил ТАСС .

Как отметили в ЦИК, «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» получила 89 депутатских мандатов. Помимо нее, еще четыре оппозиционные партии смогли преодолеть пятипроцентный барьер. «Коалиция за перемены» получила 19 мест в парламенте, набрав 11,03% голосов. «Единство — Национальное движение» — 16 мест (10,17%), «Сильная Грузия» — 14 мест (8,81%), «Гахария за Грузию» — 12 мест (7,78%).

До этого глава МИД Венгрии Петер Сийярто объяснил, почему западные страны недовольны результатами выборов в Грузии. Он отметил, что они никогда не одобряют приход к власти консервативных сил. С подобной критикой Венгрия сталкивается регулярно.