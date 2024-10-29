ЦИК Грузии попросил прокуратуру расследовать заявления о фальсификации выборов

ЦИК Грузии обратился в Генпрокуратуру с просьбой расследовать факты возможных случаев фальсификации в ходе парламентских выборов. Заявление опубликовали на сайте избиркома.

В избиркоме объяснили, что расследование необходимо провести после обвинений со стороны президента Саломе Зурабишвили. Она заявляла о якобы подтасовке результатов голосования.

«Чтобы установить, соответствуют или нет правде заявления президента Грузии <…> требуется комплексное и объективное расследование», — отметили в ЦИК и добавили, что готовы сотрудничать со следствием.

Победу на выборах в Грузии одержала правящая партия. С этим не согласилась оппозиция — вечером 28 октября в Тбилиси прошли митинги, где появилась также президент Саломе Зурабишвили. Она заявила, что у оппозиционных политиков якобы украли голоса.