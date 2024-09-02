Церковь Непорочного зачатия вспыхнула во Франции

La Voix du Nord: во Франции после пожара рухнула колокольня церкви в Сен-Омере

Фото: Unsplash

Во Франции в результате мощного пожара рухнула колокольня церкви Непорочного зачатия, расположенной в коммуне Сен-Омер. Об этом сообщила газета La Voix du Nord.

По данным издания, огонь вспыхнул ранним утром. Пламя быстро распространилось по зданию и охватило его верхушку. Через час пожар разрушил колокольню.

О пострадавших информации не поступало. Почти 60 жителей соседних домов эвакуировали в безопасное место. Церковь Непорочного зачатия возвели в XIX веке в квартале О-Пуэн. В 2018 году здание полностью отреставрировали.

Ранее в Калининграде произошел сильный пожар в жилом доме. К тушению огня подключили все силы и средства.

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