Цены на нефть приблизились к 150 долларам за баррель

Цены на физические поставки нефти обновили рекорд и приблизились к 150 долларам за баррель. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на данные компании LSEG.

В материале указали, что европейские и азиатские НПЗ платят за некоторые сорта нефти рекордные суммы. Порог в 150 долларов намного выше стоимости фьючерсов.

Нефть марки Forties во вторник достигла 146,09 доллара за баррель, побив исторический максимум 2008 года.

Главная причина — паника на фоне конфликта на Ближнем Востоке, объяснил в комментарии агентству трейдер Ади Имсирович.

«Когда существует реальная, физическая нехватка, люди не думают о поставках в июле, об отгрузке в июне и, соответственно, об июньских фьючерсах», — сказал он.

Цены на нефтепродукты в Европе тоже бьют рекорды: авиатопливо стоит около 226 долларов за баррель, дизель — 203 доллара.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс предрек, что рост цен на энергоносители приведет Европу к краху.