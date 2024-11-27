Цены на кофе сорта арабика достигли максимума с 1997 года

Биржевые цены на арабику выросли до рекордных 3,173 доллара за фунт

Биржевые цены на кофе сорта арабика продолжают бить рекорды. Стоимость продукта достигла максимума с 1997 года, согласно данным торгов .

По состоянию на 15:45 по московскому времени, цена мартовского фьючерса на кофе росла на 2,74% — до 3,173 доллара за фунт или 6995 долларов за тонну.

Стоимость январского фьючерса на кофе сорта робуста росла на 2,73% и достигла отметки в 5299 долларов за тонну. Арабика дорожала каждый месяц с апреля по сентябрь на мировом рынке. В первом осеннем месяце ее цена достигла шести тысяч долларов за тонну.

Рост стоимости кофе связан с дефицитом урожая в Бразилии и Африке, рассказал PR-менеджер сети французских кофеен-пекарен Данила Пивоваров.