PR-менеджер Пивоваров объяснил подорожание кофе неурожаем в Африке и Бразилии

Кофе продолжает стремительно дорожать, и эксперты сходятся во мнении, что цены продолжат расти. С чем это связано, «Мир 24» рассказал PR-менеджер сети французских кофеен-пекарен Данила Пивоваров.
Он связал рост цена на зерна кофе с тем, что в Африке и Бразилии, главные странах-производителях, наблюдаются проблемы с урожаем. По этой причине поставок стало в несколько раз меньше, и они продолжают уменьшаться.
Пивоваров добавил, что некоторые африканские страны вообще перестали экспортировать кофе из-за его нехватки для внутреннего потребителя.
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