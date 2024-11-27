PR-менеджер Пивоваров объяснил подорожание кофе неурожаем в Африке и Бразилии

Кофе продолжает стремительно дорожать, и эксперты сходятся во мнении, что цены продолжат расти. С чем это связано, «Мир 24» рассказал PR-менеджер сети французских кофеен-пекарен Данила Пивоваров.

Он связал рост цена на зерна кофе с тем, что в Африке и Бразилии, главные странах-производителях, наблюдаются проблемы с урожаем. По этой причине поставок стало в несколько раз меньше, и они продолжают уменьшаться.

Пивоваров добавил, что некоторые африканские страны вообще перестали экспортировать кофе из-за его нехватки для внутреннего потребителя.